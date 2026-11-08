انطلاق فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية في أبوظبي

أبوظبي في 8 نوفمبر / وام / انطلقت فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية والمسابقات المصاحبة له، ضمن الدورة الخامسة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمشاركة واسعة من مربي الثروة الحيوانية من مختلف إمارات الدولة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ مليونين و395 ألف درهم، موزعة على 57 مسابقة متخصصة تشمل أفضل الأوزان، وأفضل السلالات، وأفضل إنتاج حليب، وقطيع النخبة، فيما يبلغ إجمالي عدد الفائزين 284 فائزاً على مستوى الدولة.

ويأتي المهرجان ضمن برنامج يمتد إلى عدد من إمارات الدولة ومناطقها، بهدف إبراز جهود المربين، وتشجيعهم على تطوير الإنتاج والارتقاء بجودة السلالات المحلية.

وتشهد الدورة الحالية توسعاً في نطاق إقامة المسابقات المصاحبة، لتصل إلى مناطق متعددة في الدولة، بما يتيح للمربين المشاركة واستعراض إنتاجهم وسلالاتهم الحيوانية في مواقع قريبة منهم، ويعزز فرص التنافس وتبادل الخبرات بين أصحاب العزب والمربين، إلى جانب تقديم عروض حية وفعاليات توعوية وتثقيفية موجهة للجمهور والمشاركين، تسلط الضوء على أساليب التربية الحديثة وأهمية التغذية والرعاية وجودة الإنتاج.

وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إن تنظيم المهرجانات والمسابقات المصاحبة في عدد من مناطق الدولة، يأتي في إطار حرص الجائزة على توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى المربين في مختلف أنحاء الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض إنتاجهم وسلالاتهم والتنافس ضمن بيئة تعتمد معايير واضحة للجودة والتميز.

وأضاف أن التوسع في إقامة المسابقات خارج نطاق مدينة أبوظبي يتيح للمربين المشاركة بصورة أوسع، ويخفف عنهم أعباء التنقل، كما يسهم في إبراز التنوع الذي تتميز به الثروة الحيوانية في الدولة، والتعريف بأفضل السلالات وجهود أصحابها في تحسين الإنتاج والارتقاء بمستويات التربية والرعاية والتغذية.

وأكد أن الجائزة تحرص على أن تكون هذه الفعاليات منصة حقيقية لتمكين المربين، وتبادل الخبرات بينهم، وتشجيعهم على مواصلة تطوير سلالاتهم وتعزيز مساهمتهم في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وبدأت فعاليات المسابقات المصاحبة لمهرجان الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة، وتحديداً في مدينتي زايد وغياثي، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، حيث توافد المربون للمشاركة في مسابقة أفضل الأوزان.

وفي منطقة العين، تنطلق فعاليات مسابقة أفضل الأوزان، من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، وسيتم استقبال المشاركين في عيادة الساد البيطرية وعيادة العويا البيطرية وعيادة مساكن البيطرية، لتتيح لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة فرصة المشاركة والتنافس واستعراض سلالاتهم ضمن الأشواط المخصصة للمسابقة.

أما في إمارة أم القيوين، فتقام المسابقة في منطقة معقر اللبسة، من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، فيما تستضيف القرية التراثية في إمارة الفجيرة المنافسات على مدار أربعة أيام، اعتباراً من 23 نوفمبر الجاري.

وتتواصل منافسات أفضل الأوزان في منطقة الوثبة، من خلال منصة مزاد الثروة الحيوانية، من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، في خطوة تعكس حرص الجائزة على توسيع المشاركة المجتمعية.

وعقب انتهاء منافسات أفضل الأوزان، تنطلق مسابقة أفضل السلالات اعتباراً من 14 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 21 يناير 2027، وتتضمن 22 شوطاً.

وتقام جميع منافسات مسابقة أفضل السلالات في جناح الجائزة ضمن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة.

وفي إطار تنويع مجالات التنافس، تنطلق مسابقة أفضل إنتاج حليب في 24 يناير 2027، وتستمر حتى 5 فبراير من العام نفسه، ضمن جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد، وتوزع إلى شوطين، الأول يستهدف كافة سلالات الضأن والثاني مخصص لكافة سلالات الماعز.

كما تتضمن المسابقات منافسات "قطيع النخبة"، التي تشمل شوطاً لأفضل قطيع ضأن وآخر لأفضل قطيع ماعز، وتتميز هذه المسابقة بآلية تقييم تعتمد على الزيارات الميدانية لعزب المشاركين، للاطلاع على القطعان وتقييمها وفق المعايير المعتمدة.

وتعتمد المسابقات أدق المعايير في تقييم المشاركات، مع التركيز على جودة السلالات ومواصفاتها، ومستويات الرعاية والتغذية، بما يعزز التنافس الإيجابي بين المربين، ويشجع على تبني الممارسات التي تسهم في تحسين الإنتاج الحيواني والمحافظة على السلالات المتميزة.

كما تتضمن المهرجانات عروضاً حية وأنشطة تثقيفية تعرف الجمهور بأهمية الثروة الحيوانية وطرق تنميتها، ودورها في دعم منظومة الأمن الغذائي.