جمعية الإمارات للخيول العربية توسع شراكاتها الدولية باتفاقية تعاون مع الجمعية الإيطالية

فيرونا في 8 نوفمبر / وام / وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع الجمعية الإيطالية للخيول العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف والبحوث المتعلقة بالخيل العربية، وتطوير الخدمات المقدمة لقطاعها، بما يسهم في دعم الملاك والمربين، والارتقاء بمنظومة العمل المرتبطة بالخيل العربية الأصيلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنص المذكرة، التي وقعها سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور فرانشيسكو سانتورو رئيس الجمعية الإيطالية للخيول العربية، في مدينة فيرونا الإيطالية، على هامش معرض "فيراكافالي" الدولي المقام في مركز فيرونا فييري للمعارض، على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالخيل العربية وأصولها، والاستفادة المتبادلة من نتائجها، إلى جانب التعاون في إجراءات تسجيل الخيول وتوثيق أنسابها، واعتماد رابط مشترك بين سجلات الجهتين فيما يتعلق بالسلالات والبحث في الأنساب، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال الخدمات الرقمية، بما يعزز كفاءة العمل ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

وشهدت بطولة فيرونا لجمال الخيل العربية، التي أقيمت بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، تطبيق نظام "ربدان" للتحكيم الرقمي، الذي طورته الجمعية، وفق آلية إلكترونية تسهم في تعزيز دقة النتائج وشفافية إجراءات التحكيم، بما يعكس جهودها في نقل وتوظيف أحدث الحلول التقنية لتطوير منظومة تحكيم بطولات جمال الخيل العربية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للملاك والمربين.

وتجسد المذكرة نهج جمعية الإمارات للخيول العربية في توسيع شراكاتها الدولية والانفتاح على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالخيل العربية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات والبرامج المرتبطة بمسابقات جمال الخيل العربية، وتسجيل وتوثيق الخيل العربية وتعزيز استدامتها، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات لخدمة الملاك والمربين في مختلف دول العالم، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها إحدى أبرز الدول الداعمة للخيل العربية الأصيلة والمحافظة على إرثها العريق.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال مبادراتها وشراكاتها الدولية، ترسيخ مكانة الخيل العربية الأصيلة بوصفها جزءا أصيلا من إرثها الثقافي وتقاليدها العريقة وهويتها الوطنية، وركيزة مهمة في جهود المحافظة على هذا الموروث الإنساني ونقله إلى الأجيال المقبلة وفق أفضل الممارسات العالمية.