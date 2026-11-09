الصحة العالمية: أعراض متحور كورونا الجديد تتشابه مع نزلات البرد والإنفلونزا

جنيف في 9 نوفمبر/ وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية من تشابه أعراض متحور فيروس كورونا الجديد (PJ.2.1) مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن التمييز بين هذه الإصابات لا يعتمد على الأعراض وحدها، وإنما يتطلب إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة.

وأوضحت المنظمة أن الاختبارات تظل الوسيلة الأدق لتحديد الفيروس المسبب للعدوى، خصوصاً عندما تؤثر نتائج التشخيص في اختيار العلاج أو اتخاذ تدابير الصحة العامة، مشيرة إلى أنها تراقب المتحور الجديد عن كثب وسط تزايد المخاوف من انتشاره عالمياً.

وفي السياق ذاته، قالت عالمة الفيروسات الروسية إيلينا مالينيكوفا إن المتحور (PJ.2.1) قد يسبب آلاماً حادة في الحلق، فضلاً عن استمرار الشعور بالإرهاق لفترة أطول بعد التعافي، مقارنة ببعض السلالات الأخرى.

- خلا -