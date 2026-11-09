إندونيسيا تكثف جهودها لاحتواء حرائق الغابات في كاليمانتان الشرقية

جاكرتا في 9 نوفمبر/ وام/ كثفت السلطات الإندونيسية جهودها لإخماد حرائق الغابات والأراضي في إقليم كاليمانتان الشرقية، بعد تجدد بؤر النيران التي اندلعت منذ أغسطس الماضي، وسط تقديرات بتضرر 40 إلى 50 هكتاراً.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» أن عمليات المكافحة تشمل مدينة ساماريندا ومقاطعات كوتاي كارتانيغارا وباسر وكوتاي تيمور، مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً.

وبدأت طائرات إطفاء أسترالية عملياتها الجوية، بناءً على طلب حكومة الإقليم، بقدرة تصل إلى 15 ألف لتر من المياه في الطلعة الواحدة، فيما وضعت السلطات فرق مكافحة الحرائق وإدارة الكوارث في حالة تأهب.

وتنسق السلطات بيانات رصد بؤر الحرائق بالأقمار الصناعية مع مسارات الطائرات لتعزيز دقة عمليات الإطفاء وفاعليتها.