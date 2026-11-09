كوبرنيكوس: أكتوبر 2026 الأكثر حرارة عالميا منذ بدء السجلات المناخية

بون في 9 نوفمبر/ وام/ أفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S)، التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، بأن أكتوبر 2026 سجل أعلى متوسط عالمي لدرجات الحرارة لهذا الشهر منذ بدء السجلات المناخية، إذ بلغ 15.35 درجة مئوية.

ورجحت الخدمة أن يصبح عام 2026 ثاني عام، بعد 2024، يتجاوز فيه متوسط درجات الحرارة العالمية مستوى ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أن متوسط الحرارة للفترة من 2023 إلى 2026 قد يتخطى هذا المستوى أيضاً.

وأظهرت البيانات أن سبتمبر 2026 جاء ثاني أكثر أشهر سبتمبر حرارة على مستوى العالم، بمتوسط لحرارة الهواء السطحي بلغ 16.27 درجة مئوية، بزيادة 0.82 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين 1991 و2020.

وفي أوروبا، سجل صيف 2026 ثالث أعلى درجات حرارة عالمياً، فيما كان الأكثر حرارة في أوروبا الغربية، بالتزامن مع موجات جفاف شديدة وانخفاض قياسي في تدفقات الأنهار وارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه البحار.