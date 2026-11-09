نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة ويتوج الفائزين

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ختام منافسات بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، التي نظمها نادي أبوظبي للمبارزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بأبوظبي، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 14 دولة.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور أنجاله الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، الذي شارك في منافسات البطولة ضمن فئة الشباب تحت 12 سنة في سلاح سيف المبارزة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية للرجال والسيدات، ضمن فئات تحت 12 و14 و17 سنة والكبار، وسط مستويات فنية مرتفعة ومشاركة دولية متنوعة، عكست تطور رياضة المبارزة واتساع قاعدة ممارسيها.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز اللاعب حمد الجلاف بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش لفئة الشباب عمومي، واللاعب أليكس ماركس بذهبية سلاح سيف المبارزة لفئة الشباب عمومي، فيما أحرزت اللاعبة تولين سالم الميدالية الذهبية في سلاح سيف المبارزة لفئة الفتيات تحت 17 سنة، واللاعب زين حفور ذهبية سلاح سيف المبارزة لفئة الشباب تحت 12 سنة.

حضر مراسم الختام محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، وحمدة القبيسي، وماجد المنصوري، عضوا مجلس إدارة النادي.