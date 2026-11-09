"الإحصائي الخليجي": 3.1% نموا سنويا للطلب العالمي على النفط الخام لدول مجلس التعاون

مسقط في 9 نوفمبر/ وام/ أظهرت مؤشرات قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، أن متوسط معدل النمو السنوي للطلب العالمي على النفط الخام لدول المجلس بلغ 3.1% خلال الفترة من 2021 – 2025م، فيما سجل إنتاج النفط الخام في دول المجلس خلال عام 2025م ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024م، ليصل إلى 16.9 مليون برميل يوميًا، ما يعادل 22.5% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعكس استمرار الثقل الخليجي في منظومة إمدادات الطاقة الدولية.

وفي جانب الصادرات أشارت الإحصاءات إلى أن صادرات النفط الخام لدول المجلس بلغت 12.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025م، مستحوذةً على 27.3% من صادرات النفط الخام عالميًا، الأمر الذي يعزز دور المنطقة في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ويدعم أهمية استقرار الإمدادات الخليجية في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجل إنتاج دول المجلس نحو 460.9 مليار متر مكعب، بما يمثل 10.6% من الإنتاج العالمي للغاز، وهو ما يعكس أهمية الموارد الغازية الخليجية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب دور الغاز في دعم الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

وتُظهر بيانات إنتاج النفط الخام تفاوتًا في مستويات الإنتاج خلال الفترة 2021–2025م؛ إذ بلغ الإنتاج 16.0 مليون برميل يوميًا في عام 2021م، وارتفع إلى 18.2 مليون برميل يوميًا في عام 2022م، ثم سجل 17.0 مليون برميل يوميًا في 2023م، و16.1 مليون برميل يوميًا في 2024م، قبل أن يرتفع إلى 16.9 مليون برميل يوميًا في 2025م، وفق البيانات الواردة في النشرة.

وفي موازاة الدور المحوري للنفط والغاز، تتجه دول مجلس التعاون نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وتبرز هذه التوجهات في المستهدفات الوطنية المعلنة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، التي تتفاوت بين دول المجلس من حيث النسب المستهدفة والأطر الزمنية.