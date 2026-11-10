الأمم المتحدة تحذر من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

نيويورك في 10 نوفمبر/ وام / حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة عقب هطول أمطارغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسببت في سقوط ضحايا وفقدان آلاف الأسر لمساكنها وممتلكاتها .وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التقارير الواردة من القطاع أفادت بوفاة رضيع غرقا جراء الفيضانات، ومقتل ثلاثة أطفال وامرأة واحدة على الأقل إثر انهيار كثيب رملي على خيام تؤوي نازحين، مشيرا إلى أن آلاف العائلات فقدت أماكن إيوائها وممتلكاتها بسبب الأمطار. وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على سحب المياه وتحسين شبكات تصريفها، وتعزيز مواقع النزوح بأكياس الرمل، وإصلاح المساكن المتضررة حيثما أمكن، إلى جانب إيصال الإمدادات الطارئة إلى الأسر المتضررة. لكن المكتب قال إن هذه الجهود تواجه نقصا كبيرا في المعدات ومواد الإيواء مقارنة بحجم الاحتياجات.

ونقل المكتب عن نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، قوله إن الأمطار ظاهرة طبيعية، لكن تعرض السكان لهذه المخاطر هو نتيجة ظروف صنعها الإنسان، موضحا أن غالبية السكان يعيشون في خيام متهالكة لا تستطيع الصمود أمام عاصفة متوسطة، وهي ظروف قد لا تشكل خطرا مماثلا في أماكن أخرى. ودعا الأكبروف إلى رفع القيود والتأخيرات غير الضرورية التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد على ضرورة توفير تمويل إنساني عاجل، محذرا من أن نقص التمويل سيحول دون تمكن المنظمات الإنسانية من شراء الكميات الكافية من الإمدادات اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وفي سياق متصل، أفاد موظفو الأمم المتحدة العاملون في غزة باستمرار الضربات على مناطق مأهولة بالسكان، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا. وأشاروا إلى أن موظفين أمميين كانوا يزورون، السبت، موقعا للنازحين غرب ما يعرف بـ«الخط الأصفر» في مدينة غزة، اضطروا إلى الاحتماء بعد سقوط رشقات من الأعيرة النارية في محيط الموقع، دون وقوع إصابات بينهم. وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وام/ نيو/زي