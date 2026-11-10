معهد الشارقة للتراث يعزز حضوره بمعرض الكتاب

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ عزز معهد الشارقة للتراث من حضوره الثقافي والعلمي في فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقامة في مركز إكسبو الشارقة و تستمر حتى 15 من نوفمبر الجاري، تحت شعار "من صنع الحكايات"، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الجلسات الحوارية والفكرية وتوقيع الإصدارات التراثية والأدبية، في إطار رسالته الرامية إلى صون التراث الثقافي ونشره، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، ومد جسور التواصل مع القراء والباحثين والمهتمين بالشأن التراثي.

وشهد البرنامج الثقافي للمعهد، تنظيم جلسة حوارية، بعنوان "الأزياء التقليدية الإماراتية بين الأمس واليوم"، بمشاركة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد .

و تناولت الجلسة ملامح الأزياء الإماراتية، وتحولاتها عبر الزمن، وما تختزنه من قيم جمالية واجتماعية تعكس خصوصية الهوية الوطنية وأصالة الموروث الشعبي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أهمية المحافظة على الأزياء التقليدية الإماراتية بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية الوطنية، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذا الموروث يتطلب الحفاظ على الحرف والمهارات المرتبطة بصناعته، وفي مقدمتها الخياطة والتطريز والصباغة.