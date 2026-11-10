ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

نيويورك في 10 نوفمبر /وام/ ارتفعت الأسهم الأمريكية الاثنين، بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم ،و قفزت أسهم التكنولوجيا رغم هبوط سهم "إنفيديا" إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم.

وسجل تسعة من أصل 11 قطاعا رئيسيا في المؤشر "ستاندرد اند بورز500" مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة، وتصدرت أسهم القطاعين الصناعي والاستهلاكي المكاسب ‌بارتفاع يقارب أربعة ⁠بالمئة لكل منهما.

و ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500 "بنحو 173 نقطة أو 2.34 بالمئة إلى 7549.83 نقطة عند الإغلاق، بينما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 671.13 نقطة أو 2.73 بالمئة ​إلى 25250.55 نقطة. وزاد ‌المؤشر "داو جونز" الصناعي 1104.20 نقطة أو 2.16 بالمئة إلى 52394.36 نقطة.