عواصف عاتية تقطع الكهرباء عن آلاف الأسر غرب كندا

أوتاوا في 10 نوفمبر /وام/ انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر في مناطق واسعة غرب كندا، جراء عواصف قوية مصحوبة بتساقطات مطرية غزيرة وهبوب رياح عاتية.

و كانت مقاطعة "بريتش كولومبيا "الأكثر تضررا من هذه الأحوال الجوية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 135 ألف مشترك،ومنذ بدء هذه الاضطرابات الجوية، الجمعة الماضي، سجلت المقاطعة أكثر من 380 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي.

و حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من موجة جديدة من العواصف المرتقبة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء إلى الخميس، بعدد من المناطق الساحلية في "بريتش كولومبيا "، ولا سيما السواحل الشمالية والوسطى والجنوبية، فضلا عن جزيرة فانكوفر.