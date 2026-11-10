تراجع الدولار مقابل الين واليورو

نيويورك في 10 نوفمبر /وام/ تراجع الدولار الامريكي أمام ⁠عملات رئيسية، بما في ذلك اليورو والين، الاثنين ،مع عودة المستثمرين نحو الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وسجل اليورو ارتفاعا 0.64 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.1213 دولار. كما تراجع الدولار أمام الين الياباني 0.41 بالمئة ليسجل 157.89 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.60 بالمئة ليصل إلى 1.34290 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي ⁠يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.47 بالمئة مسجلا 101.75 نقطة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.95 بالمئة ليصل إلى 0.6922 دولار، بينما قفز الدولار النيوزيلندي 1.54 ​بالمئة إلى 0.56301 دولار.