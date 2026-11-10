"غوغل" تطور رقائق ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة "إنفيديا"

واشنطن في 10 نوفمبر/وام/ طورت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت الأمريكية مجموعة متنوعة من رقاق الذكاء الاصطناعي بهدف الاستفادة من تطورها السريع كمنافس لشركة الرقائق الرائدة "إنفيديا كورب " في سوق تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات.

و طرحت "غوغل" فئتين جديدتين من رقائقها المعروفة باسم "وحدات معالجات الموترات" (تي.بي.يو) التي تستخدم في تطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي. وستلبي الرقائق الجديدة الحاجة إلى خدمات الحوسبة السرية، ومساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي في الوصول

إلى مجموعة أوسع من المعلومات أثناء تنفيذها للطلبات.

و يمثل هذا الإطلاق تسريعا في وتيرة تطوير المنتجات داخل وحدة صناعة الرقائق التابعة لشركة غوغل، فبعد أن كانت هذه الوحدة

تطرح معالجاً جديدا للذكاء الاصطناعي كل عامين، طرحت هذا العام معالجين في آن واحد. ومن المقرر أن تضيف الإصدارات الجديدة، أنواعا إضافية إلى هذه المجموعة من الرقائق.