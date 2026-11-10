أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس

لندن في 10 نوفمبر /وام/ واصلت العقود الآجلة ⁠لخام برنت الهبوط بعد التسوية الاثنين، لتفقد أكثر من سبعة دولارات للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس الماضي ، بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تجدد الضربات على إيران.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 5.75 دولار، أو 5.85 بالمئة، عند 92.57 دولار للبرميل، وواصلت الأسعار التراجع بعد التسوية، وانخفضت في أحدث تداولات ما بعد الإغلاق بأكثر من سبعة دولارات للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضة 3.98 دولار، أو 4.38 بالمئة، إلى 86.85 دولار للبرميل، كما واصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الهبوط، وانخفضت في أحدث التداولات بعد التسوية بأكثر من خمسة دولارات.

وهبط خام برنت 16 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ بداية جائحة كوفيد-19.