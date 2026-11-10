ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

داكار في 10 نوفمبر /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال إلى 39 قتيلاً، وفق إحصائية محدثة أعلنتها السلطات المحلية، الإثنين.

وأعلنت نديه نغينار امبودج حاكمة إقليم لوغا الواقع في شمال غرب السنغال، العثور على أربع جثث إضافية صباح الاثنين، ما رفع الحصيلة من 35 إلى 39 قتيلا.

في سياق متصل، أشارت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صدر الإثنين، إلى أنها سجلت حتى 26 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 454 حالة وفاة ومفقودا على طريق المحيط الأطلسي خلال عام 2026، مضيفة أن هذا الرقم يمثل فقط الحد الأدنى.