الصين تمدد تعليق الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية لشهرين

بكين في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت الصين الإثنين، أنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24 بالمئة على الواردات ذات المنشأ الأمريكي لمدة شهرين إضافيين، مع الإبقاء على الرسوم الإضافية البالغة 10 بالمئة.

وأوضحت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، في بيان، بأن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العاشر من نوفمبر الجاري، ويأتي تنفيذا للتفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في واشنطن.

وذكرت اللجنة أن الاستمرار في تعليق جزء من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية يساهم في توفير بيئة مستقرة نسبيا وقابلة للتنبؤ للتعاون بين شركات البلدين، فضلا عن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.