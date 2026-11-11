"جوجل" تطلق ميزة جديدة للتحكم في معلومات "جيميني" عن المستخدمين

واشنطن في 11 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "جوجل" إطلاق ميزة جديدة في مساعدها للذكاء الاصطناعي "جيميني" باسم "Memory Summary"، تتيح للمستخدمين الاطلاع على المعلومات الشخصية التي يحتفظ بها المساعد عنهم، ومراجعتها وتعديلها أو حذفها.

وتصنّف الميزة هذه المعلومات ضمن فئات تشمل البيانات الشخصية والعلاقات المهمة، والمسار المهني والمشروعات، والسفر والأجهزة، والإعلام والترفيه، واللياقة البدنية ونمط الحياة.

كما تتيح للمستخدمين إضافة معلومات جديدة أو تعديل البيانات المحفوظة وحذفها عبر أوامر مباشرة إلى "جيميني"، إلى جانب معرفة وقت إضافة المعلومات أو تحديثها.

وتتوفر الميزة عبر نسخة الويب من "جيميني" من خلال الإعدادات وقسم الذكاء الشخصي، حيث تظهر قائمة بالمعلومات التي يحتفظ بها المساعد عن المستخدم، فيما لم يُرصد توفرها حتى الآن في تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS.