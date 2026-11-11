إنتاج النفط الأمريكي يتجه لمستوى قياسي جديد بنهاية 2026

واشنطن في 11 نوفمبر/ وام/ توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يسجل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة مستوى قياسياً للعام الرابع على التوالي في 2026، بمتوسط 13.9 مليون برميل يومياً، مقابل 13.7 مليون برميل يومياً في 2025.

ورجحت الإدارة، في تقريرها الصادر الثلاثاء، مواصلة الإنتاج ارتفاعه في 2027 ليبلغ 14.3 مليون برميل يومياً، كما توقعت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 97 دولاراً للبرميل في 2026، قبل أن ينخفض إلى 86 دولاراً في 2027.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات العالمية واضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.

وفيما يخص أسعار الوقود، رفعت الإدارة توقعاتها لمتوسط سعر الديزل في محطات الوقود خلال 2027 إلى 5.03 دولار للجالون، مقارنة بـ4.49 دولار في تقديراتها السابقة، كما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر البنزين إلى 3.73 دولار للجالون، مقابل 3.56 دولار سابقاً.