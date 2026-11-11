البرتغال تغلق المدارس والمرافق الحكومية تحسبا للعاصفة "تشارلز"

لشبونة في 11 نوفمبر/ وام/ قررت السلطات البرتغالية إغلاق المدارس والمرافق الحكومية غير الأساسية، ودعت السكان إلى ملازمة منازلهم، تحسباً لوصول العاصفة «تشارلز»، المصحوبة برياح عاتية يُتوقع أن تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

ودعا وزير الداخلية البرتغالي لويس نيفيس، خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة الحماية المدنية، السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على السلامة العامة.

وأعلنت السلطات أقصى درجات التأهب في ثماني مناطق، بينها العاصمة لشبونة، استعداداً للأحوال الجوية القاسية، وسط توقعات بوصول العاصفة "تشارلز" إلى اليابسة صباح اليوم الأربعاء.

وشهدت البرتغال ست عواصف متتالية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.