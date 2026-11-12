ابتكارات رقمية وجراحية في "كونغرس الطب العسكري" تعزز الرعاية الصحية

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ تنوعت التقنيات الطبية التي استقطبها المعرض المصاحب للكونجرس العالمي الـ 46 للطب العسكري، بين حلول التشخيص الطبي عن بعد في المناطق النائية، والتجهيزات الجراحية المتخصصة، وأنظمة التصوير والفحوص المخبرية، في عروض قدمتها شركتا "ميدكويك - MedQuick" ومجموعة "الزهراوي - Zahrawi Group"، لتعكس اتساع نطاق الابتكارات الموجهة لدعم الكوادر الطبية وتطوير إمكانات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وبرزت ضمن الحلول المعروضة حقيبة المستشفى الميداني المتنقل "ميدلينك - MedLink" التي طورتها شركة "ميدكويك" المتخصصة في الصحة الرقمية، لتوفير إمكانات التشخيص والاستشارات الطبية عن بعد في البيئات التي يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة، بما فيها المناطق النائية ومواقع الكوارث والعمليات الميدانية.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الجمل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، المرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة بدبي، في تصريح لـ"وام، أن الحقيبة تضم أكثر من 24 جهازاً تشخيصياً ومختبرياً متصلاً ضمن وحدة واحدة قابلة للنقل، تتيح للفرق الميدانية إجراء الفحوص والحصول على القراءات الطبية، بالتزامن مع التواصل المرئي مع أطباء متخصصين في المستشفيات العسكرية ومراكز الإغاثة والمنشآت الصحية داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن توفير البيانات الحيوية والمخبرية في الوقت الفعلي يمثل إحدى أبرز مزايا المنظومة، إذ تمكن نتائج الفحوص والقراءات المباشرة الطبيب من تقييم الحالة الصحية واتخاذ القرار العلاجي استناداً إلى معلومات حديثة، بدلاً من الاعتماد على صور الأشعة أو نتائج التحاليل السابقة، بما يعزز سرعة الاستجابة الطبية في المواقع البعيدة.

وتتخذ الحلول الجراحية والتصويرية جانباً آخر من التقنيات التي تعرضها مجموعة "الزهراوي"، التي تقدم محفظة متنوعة من الأجهزة الطبية والتجهيزات المتخصصة للمستشفيات والمنشآت الصحية، تشمل تقنيات جراحة العظام والمفاصل والمناظير، والحلول الجراحية الروبوتية، وأنظمة التصوير الطبي ومنتجات التشخيص المخبري.

وقال أنيل ناير، المدير الإقليمي لقسم الجراحة في "الزهراوي"، إن المجموعة تركز على توفير الابتكارات الطبية العالمية للقطاع الصحي في المنطقة، بما يدعم الكوادر الطبية ويطور الممارسات العلاجية ويحسن جودة الرعاية، مشيراً إلى تمثيلها شركة "زيمر بيوميت" الأمريكية الرائدة عالمياً في جراحة العظام والمفاصل والمناظير، وما تقدمه من تقنيات تشمل منظومة "روزا" الروبوتية المساعدة في جراحات الركبة والورك والكتف والعمود الفقري، ونظام "تي ميني" لاستبدال الركبة، والمفصل الذكي "بيرسونا آي كيو" المزود بمستشعرات لمتابعة حركة المريض بعد الجراحة.

وأضاف أن التقنيات التي تعرضها المجموعة تمتد إلى جراحة المناظير وترميم الأربطة، وتشمل أدوات تثبيت الخيوط الجراحية "جاغر نوت" ونظام "توغل لوك" المستخدمين في إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، إلى جانب حلول التصوير الطبي، من أجهزة الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية إلى أنظمة الأشعة الرقمية والتصوير المتنقل وأرشفة الصور الطبية، فضلاً عن تقنيات التشخيص المخبري التي تشمل أنظمة التشخيص الجزيئي بتقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي، والتسلسل الجيني وتحليل الاختلافات الوراثية.