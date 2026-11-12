مقتل 22 شخصا واختطاف 10 آخرين في هجمات لجماعة تابعة لـ" داعش" شرقي الكونغو

كنشاسا في 12 نوفمبر/ وام / لقي 22 شخصا مصرعهم واختطف 10 آخرون في هجمات لجماعة تابعة لـ" داعش" شرقي الكونغوالديمقراطية .

ونقلت وسائل الإعلام عن منظمتين للمجتمع المدني، أن مسلحي جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة ل"داعش " نفذوا الهجمات في ثمانية مواقع وعرة يصعب الوصول إليها ضمن منطقة "مامباسا" بمقاطعة إيتوري شرقي البلاد فيما أوضحت ماري نويل أناتوبي، منسقة المجتمع المدني في مامباسا، أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية، مشيرة إلى أن المهاجمين أضرموا النيران في منازل ودراجات نارية، إلى جانب اختطاف عدد من المدنيين.

وتهدد هذه التطورات الأمنية الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس "إيبولا" القاتل في مقاطعة إيتوري، التي تُعد بؤرة لأكثر موجة تفش فتكا في تاريخ الكونغو؛ حيث سجلت المنطقة أكثر من 11 ألف إصابة، وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة حتى الآن.

يذكر أن الجيشين الكونغولي والأوغندي يشنان عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي كانت قد قتلت العام الماضي عشرات المدنيين في منطقة "إيرومو" بمقاطعة إيتوري.