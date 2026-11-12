"قضاء أبوظبي" تعزز نشر الثقافة القانونية في " معرض الشارقة للكتاب"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات التوعوية، التي تستهدف نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، ولا سيما في المجالات المرتبطة بتعزيز المسؤولية الأسرية وحماية الأطفال.

وتهدف المشاركة إلى تكثيف التواصل المباشر مع الجمهور وترسيخ المعرفة القانونية، للمساهمة في بناء مجتمع واعٍ يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وضمن برنامج المشاركة، تقدم نيابة الأسرة مجموعة من الأنشطة التوعوية الموجهة إلى أولياء الأمور والأطفال وطلبة المدارس، تتضمن ورشاً تفاعلية مخصصة للأطفال والطلبة، للتعريف بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المواقف والسلوكيات الخاطئة، مثل التنمر والاعتداءات المدرسية والإساءة عبر الوسائل الرقمية، إلى جانب توضيح الآثار القانونية المترتبة عليها، من خلال قصص وأمثلة مستمدة من الواقع، تُعرض بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج تقديم استشارات نفسية وتربوية وسلوكية لأولياء الأمور، لمساعدتهم على فهم سلوك الأبناء والتعامل مع التحديات السلوكية، وتصحيح المفاهيم، وتبني أساليب الحوار والتوجيه الإيجابي داخل الأسرة، بما يدعم دورهم في حماية الأطفال وتنشئتهم على أسس سليمة.

ويعرض جناح الدائرة مجموعة من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية، التي تتناول أحدث التشريعات والدراسات المتخصصة في المجالات القضائية والقانونية، فضلاً عن المطبوعات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع.

ويقدم مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية" مجموعة من الفعاليات التوعوية والتفاعلية الموجهة للأطفال، تتناول التوعية بمخاطر التنمر، وتعزيز السلوكيات المسؤولة والإيجابية، إلى جانب إصدار مجلة تعليمية بعنوان "أبطال المسؤولية.. صغار اليوم قادة الغد"، تتضمن مجموعة من الأنشطة والتمارين الهادفة إلى تنمية التركيز، وترسيخ السلوكيات الصحيحة، وتشجيع الأطفال على تبني التصرفات الإيجابية في تعاملاتهم اليومية.

كما يعرض مركز رعاية الأحداث مجموعة من اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية التي أنجزها المنتسبون بأناملهم، ضمن برامج التأهيل الهادفة إلى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في إنتاج أعمال فنية تعبر عن مهاراتهم وأفكارهم.