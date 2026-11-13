"سبيس إكس" تعتزم استثمار 74 مليار دولار في مجمعين للحوسبة الفائقة

تكساس في 13 نوفمبر /وام/ تخطط شركة "سبيس إكس" لاستثمار أكثر من 74 مليار دولار في مجمعين للحوسبة الفائقة، أحدهما في موقعها بمدينة ستاربيس في ولاية تكساس والثاني في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا، في توسع لطموحاتها بمجال حوسبة ​الذكاء الاصطناعي إلى جانب أعمال الصواريخ والأقمار الصناعية.

وأعلنت "سبيس إكس" في ‌بيان يوم الخميس، أنها بصدد إنفاق أكثر من ⁠24 مليار دولار على موقع ​ستاربيس ونحو 50 ⁠مليارا على مجمع أريزونا.

وسيتيح مجمع أريزونا، الذي يحتاج ⁠إلى موافقة مقاطعة كوتشيس، نحو 5500 وظيفة في قطاع البناء ⁠و1000 وظيفة دائمة.

وذكرت "سبيس ⁠إكس" أن مشروع تكساس وفر أكثر من 3000 وظيفة في قطاع البناء، وسيتيح أكثر ​من 500 وظيفة دائمة عند دخوله ⁠حيز التشغيل.