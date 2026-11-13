مملكة البحرين تعزي الإمارات في ضحايا الحادث المروري بالفجيرة

المنامة في 13 نوفمبر/ وام / أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، قيادةً وحكومة وشعبا، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وعبّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها إلى حكومة دولة الإمارات وشعبها ، وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والسلامة والازدهار.