انقطاع خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" عن آلاف المستخدمين الأمريكيين

واشنطن في 13 نوفمبر /وام/ توقفت خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وأثر هذا العطل على موصلات الربط التي تستخدمها خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة ​من شركتي أوبن إيه.آي وأنثروبيك.

و ⁠أفاد موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت ، بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك ، وسجل الموقع أيضاً أكثر من 38 ألف ​بلاغ من المستخدمين ⁠بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 4500 بلاغ من مستخدمين يواجهون ⁠صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).

وذكرت مايكروسوفت في بيان أنها تبذل قصارى ⁠جهدها للحد من تأثير هذه المشاكل، موضحة أن فريقها أوقف جميع عمليات النشر، ويعمل على إعادة توجيه حركة ⁠البيانات الإضافية ​بعيدا عن البنية التحتية ⁠المتأثرة، ويعيد تشغيل الخوادم المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة.