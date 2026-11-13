انقطاع خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" عن آلاف المستخدمين الأمريكيين

واشنطن في 13 نوفمبر /وام/ توقفت خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وأثر هذا العطل على موصلات الربط التي تستخدمها خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركتي أوبن إيه.آي وأنثروبيك.
و أفاد موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت ، بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك ، وسجل الموقع أيضاً أكثر من 38 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 4500 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).
وذكرت مايكروسوفت في بيان أنها تبذل قصارى جهدها للحد من تأثير هذه المشاكل، موضحة أن فريقها أوقف جميع عمليات النشر، ويعمل على إعادة توجيه حركة البيانات الإضافية بعيدا عن البنية التحتية المتأثرة، ويعيد تشغيل الخوادم المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة.