"غلفتينر" تحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسها

الشارقة في 13 نوفمبر / وام / احتفت "غلفتينر" الشركة الإماراتية المتخصصة عالميًا في مجال حلول البنية التحتية التجارية المتكاملة بمرور 50 عامًا على تأسيسها .

واستضافت الشركة بهذه المناسبة أكثر من 900 ضيف من المسؤولين وسفراء الدول ورواد قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والمتعاملين والشركاء العالميين.

حضر الفعالية الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية وعبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحميد ضياء جعفر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال إلى جانب عدد من مساهمي مجموعة "غلفتينر".

كانت فعالية اليوبيل الذهبي لشركة "غلفتينر" قد انطلقت بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة بدر جعفرالرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع فيما استعرض فريد بلبواب الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر" في كلمة له مسيرة المجموعة الممتدة على مدى خمسين عاماً ورؤيتها للخمسين عاماً القادمة والتي تتمحور حول النمو المستمر والابتكار وربط الاقتصادات من خلال الأفراد والشراكات والأهداف المشتركة.