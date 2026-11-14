مسؤول أممي يحذر من استمرار انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديموقراطية

نيويورك في 13 نوفمبر/ وام / حذر المنسق الأممي الأعلى المعني بفيروس إيبولا، جوليان هارنييس، من استمرار انتقال العدوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك وصولها إلى مناطق جديدة، رغم إحراز تقدم ملموس خلال الأشهر الستة الماضية في جهود مكافحة الفيروس.

وقال هارنييس، في تصريحات للصحفيين اليوم (الجمعة) إن الاستجابة لمكافحة إيبولا حققت تقدما كبيرا إلا أن انتقال العدوى لا يزال مستمرا، مما يتطلب مواصلة الجهود وتعزيز التدابير الميدانية لاحتواء انتشار الفيروس.

وحدد المسؤول الأممي ثلاث أولويات عملياتية لمواجهة الوباء، تتمثل أولها في ضمان وصول آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، لا سيما وأن أعمال العنف في أجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تعرقل جهود الاستجابة وتتبع المخالطين، لافتا بهذا الصدد إلى أن أعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة في الكونغو الديمقراطية، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص يفوق عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا.