الداخلية تجدد دعوتها إلى الالتزام بقواعد السير والمرور وتعزيز السلامة على الطرق

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والانتباه إلى المتغيرات المرورية، لاسيما عند تباطؤ الحركة أو توقفها، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات المرورية مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.

وشددت الوزارة، في أعقاب الحادث المروري الذي وقع بإمارة الفجيرة، على أهمية تعزيز الوعي المروري والتقيد باشتراطات السلامة أثناء القيادة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت الوزارة أن الفرق الشرطية المختصة وبالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية باشرت التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى وأسهمت سرعة الاستجابة وتكامل الجهود الميدانية في تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، وتأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعكس مستوى التنسيق والجاهزية بين الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن النيابة العامة الاتحادية باشرت التحقيقات في الحادث منذ وقوعه، وأصدرت الأوامر اللازمة بإجراء المعاينات والفحوص الفنية والمخبرية، بما في ذلك إجراءات تحديد هويات المتوفين للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية.

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، أوضحت الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة الاتحادية والجهات المختصة، أن الحادث أسفر عن وفاة (14) شخصاً وإصابة (30) آخرين، مشيرة إلى أن المتوفين شملوا (10) من الجنسية الإماراتية و(4) من الجنسية الهندية، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من هوياتهم.

وأضافت الوزارة أن المصابين شملوا (8) من الجنسية الإماراتية، و(2) من الجنسية الأردنية، و (7) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و (3) من الجنسية المصرية، و (6) من الجنسية العمانية، و(2) من الجنسية البرازيلية.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث، مع مراعاة خصوصية أسر الضحايا، معربة عن خالص تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.