الولايات المتحدة تعلق إقلاع الطائرات من جميع مطاراتها إثر خلل في نظام الاتصالات

واشنطن في 14 نوفمبر / وام / أمرت سلطات الطيران الأمريكية، بوقف إقلاع الطائرات من جميع المطارات في الولايات المتحدة، وبقائها على الأرض حتى إشعار آخر، إثر خلل في نظام الاتصالات أثر على أبراج ومراكز المراقبة الجوية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، أنها أصدرت أمرا لجميع المطارات الأمريكية على مستوى البلاد بوقف تحليق الطائرات، في أعقاب مشكلة تتعلق بنظام الاتصالات تؤثر على جميع مراكز مراقبة حركة الملاحة الجوية، مضيفة أن تقنيي الإدارة يعملون على التحقق من هذا الخلل.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن وزير النقل الأمريكي شون دافي قوله إن خللا في الاتصالات يؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على المسارات دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إصدار هذا الأمر، مشيرا إلى أنه تقرر التعامل مع الرحلات الدولية القادمة كل على حدة.

-خلا-