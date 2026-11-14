البديوي يؤكد أمام مجلس الأمن رفض دول مجلس التعاون أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

نيويورك في 14 نوفمبر / وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركا يضمن وقفها تنفيذا لقراراته ومنع تكرارها.

وأوضح معاليه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الجمعة، أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026 لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة استهدفت منشآت حيوية ومرافق مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية والبيئة البحرية، داعيا إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنفاذ حظر توريد الأسلحة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات وجبر الأضرار الناجمة عنها، كما أدان الانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدا دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث.

وأشار البديوي إلى أن آثار الاعتداءات والتهديدات امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، مدينا استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ورافضا أي محاولة لإغلاقها أو عرقلة الملاحة فيها، وحذر من أن تعطيل الملاحة تجاوز البعد الاقتصادي إلى بعد إنساني خطير أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وجدد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذا لقرار مجلس الأمن (1701)، ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها.

كما أكد حرص دول المجلس على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية وبناء علاقات تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة أن تعالج أي تفاهمات الشواغل الأمنية لدول المجلس ومشاركتها في أي مفاوضات تمس أمنها ومصالحها.

واختتم معاليه الإحاطة بدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات على دول المجلس والسفن التجارية، مؤكدا مواصلة دول المجلس، بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، وشدد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.

-خلا-