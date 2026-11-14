القوات الأمريكية تستجيب لبلاغ عن نشاط طائرات مسيرة مشبوه فوق قاعدة "لاكنهيث" البريطانية

رامشتاين (ألمانيا) في 14 نوفمبر / وام / تدخلت القوات الأمريكية، إثر رصد نشاط غير مصرح به لطائرات مسيرة فوق قاعدة "لاكنهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بريطانيا، وذلك في أحدث واقعة أمنية تشهدها منشأة تستضيف طائرات عسكرية أمريكية.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، في بيان، استجابة القوات لبلاغ عن حركة الطائرات المسيرة المشبوهة دون تأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية، مشددا على مواصلة العمل بشكل وثيق مع النظراء في الدولة المضيفة لضمان سلامة وأمن الجنود والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم.

-خلا-