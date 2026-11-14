"أوبن إيه.آي" تطلق "محفظة تشات جي.بي.تي" للدفع المؤمن عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو في 14 نوفمبر / وام / أطلقت شركة "أوبن إيه.آي"، خدمة "محفظة تشات جي.بي.تي" بالشراكة مع "أمريكان إكسبريس" و"ماستركارد" و"فيزا"، لتتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي سداد قيمة المشتريات عبر رمز دفع مشفر توفره الشبكة دون كشف بيانات البطاقة الفعلية للتاجر أو الوكيل، مع اشتراط مراجعة المستخدم لتفاصيل المنتجات وإجمالي القيمة والبطاقة المختارة والموافقة عليها عبر التحقق الأمني ببصمة الإصبع أو معرف الوجه.

وتتوفر الخدمة مبدئيا في الولايات المتحدة عبر وكلاء "دوتس" التابعين للشركة لمشتركي "تشات جي.بي.تي برو" بعمر 18 عاما فأكثر من حاملي البطاقات الأمريكية المؤهلة، فيما تتوقع الشركة مستقبلا تمكين المستخدمين من تفويض الوكلاء لإجراء المشتريات وفق ضوابط مسبقة تشمل حدود الإنفاق ونوعية المنتجات والفترات الزمنية.

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