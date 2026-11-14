ولي عهد البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان تنمية التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعة

باريس في 14 نوفمبر/ وام / بحث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو ولي العهد البحريني، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة وأهمية توسيع مسارات التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مثمنا مواقف فرنسا المتضامنة مع البحرين ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة وضمان أمن الممرات الملاحية وسلامة التجارة الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة تطوير التعاون المشترك، خاصة في المجال الصناعي، بما يشمل التعاون مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".

-خلا-