أمير قطر والرئيس التركي يوقعان اتفاقية دفاع مشترك ويستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

إسطنبول في 14 نوفمبر / وام / وقع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لتعزيز الدفاع الجماعي واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي.

جاء ذلك خلال ترؤسهما الدورة الـ 12 للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية التي شهدت تبادل اتفاقية للتعاون التعليمي ومذكرتي تفاهم في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والسلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وأكد البيان المشترك الصادر في ختام الدورة هدف البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، مشيرا إلى تنفيذ شركات المقاولات التركية 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار، مع الاتفاق على تعزيز الشراكة في الصناعات الدفاعية عبر مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر"، وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وتكنولوجيات الفضاء عبر مشروع القمر الصناعي "سهيل-3 / توركسات-بيروني"، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب التعاون في قطاعات الثقافة والصحة والشباب والرياضة والعمل والبيئة والأسرة ومكافحة الإرهاب، على أن تعقد الدورة الـ 13 للجنة في الدوحة عام 2027.

-خلا-