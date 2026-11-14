استئناف إقلاع الرحلات بالمطارات الأمريكية بعد توقف استمر أكثر من 4 ساعات

واشنطن في 14 نوفمبر / وام / رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرار وقف الرحلات المغادرة بجميع مطارات البلاد، وذلك عقب عطل في نظام الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية استمر لأكثر من أربع ساعات، مسجلا أطول توقف لحركة الطيران منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" بإلغاء أكثر من 4700 رحلة وتأخر 10 آلاف أخرى أمس الجمعة، إلى جانب إلغاء 700 رحلة اليوم السبت، وسط تقديرات محللين بحاجة شركات الطيران إلى عدة أيام لاستعادة انتظام جداولها.

من جانبها، أكدت وزارة الأمن الداخلي عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني أو مرتبط بالعطل الذي طرأ على أنظمة "مايكروسوفت"، حيث شدد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين على غياب أي هجمات إلكترونية مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وعدم تعرض الجمهور لأي خطر على الإطلاق جراء ذلك، بينما عزا وزير النقل شون دافي الأعطال التي أربكت حركة السفر وتسببت بحالة من الفوضى إلى "أجهزة قديمة".

-خلا-