الإمارات والتسامح.. ثقافة تمتد من الأسرة إلى العالم

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام/ تتجلى قيم التسامح في دولة الإمارات عبر مسارات متكاملة تمتد من الأسرة إلى مؤسسات المجتمع، وتتسع لتشمل احترام التنوع الثقافي والديني، وتعزيز التفاهم بين الشعوب، ودعم المبادرات الإنسانية، بما يجعل التسامح ممارسة حاضرة في الحياة اليومية، ونهجا يقوم على قبول الآخر والتعايش والعمل المشترك.

وتبدأ ترجمة هذه القيم من الأسرة، باعتبارها البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء احترام الآخرين وتقبل الاختلاف، مما يبرز دور المرأة في نقل ثقافة التسامح إلى الأجيال المقبلة. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التسامح والتعايش، في سبتمبر الماضي، برنامج "فارسات التسامح" في نسخة خاصة تطوف مناطق الدولة، مستهدفة تمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش، بدءاً من الأسرة وصولاً إلى المجتمع.

وتوسعت البرامج المرتبطة بدور المرأة خلال سبتمبر لتشمل حزمة من الأنشطة والورش على مستوى إمارات الدولة، بمشاركة 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما نظمت لجان التسامح في تلك الجهات أكثر من 268 فعالية ونشاطاً.

وتناولت البرامج موضوعات الدبلوماسية المجتمعية للمرأة، والتربية على التسامح وقبول الآخر، والتفكير النقدي الإيجابي، وحل النزاعات، واحترام التنوع الثقافي، كما أتاحت للمشاركات تطوير مبادرات مجتمعية تستهدف نشر قيم التآلف في الأحياء السكنية ومقار العمل.

ويمتد هذا الحضور إلى الفضاء العام من خلال المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، الذي نظمت وزارة التسامح والتعايش نسخته الثامنة في حديقة أم الإمارات بأبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار "نماء وانتماء".

وتشارك الهند في المهرجان، كضيف شرف، إلى جانب 24 دولة تقدم أجنحة وعروضاً فنية وتراثية شملت المعارض فنية، والعروض السينمائية، والقراءات الأدبية بلغات متعددة، وورش عمل، وجلسات حوارية بين الثقافات، وأنشطة للأطفال والأسر.

وعلى مستوى الحوار الفكري، استضافت أبوظبي في فبراير الماضي المؤتمر العالمي للتسامح والأخوّة الإنسانية، تحت عنوان "الأخوّة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بتنظيم وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين، وبالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وشارك في المؤتمر أكثر من 180 متحدثاً دولياً، وما يزيد على 400 من القيادات الدينية والمفكرين والمشاركين.

وناقش المؤتمر العلاقة بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا، وتأثير الذكاء الاصطناعي في التماسك الاجتماعي والهوية الإنسانية، وأخلاقيات التقنية والحوكمة الرقمية، وسبل توظيف الأدوات الحديثة في خدمة التفاهم بين أتباع الأديان والمعتقدات المختلفة.

وتحضر الأخوّة الإنسانية كذلك في جائزة زايد للأخوّة الإنسانية، التي احتفت بالمكرمين في دورتها السابعة لعام 2026، في الرابع من فبراير الماضي بأبوظبي.

وكرمت الجائزة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تقديراً لاتفاق السلام بين بلديهما وإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما كرمت زرقاء يفتلي لدورها في دعم حقوق الفتيات الأفغانيات في التعليم، ومؤسسة التعاون الفلسطينية لجهودها الإنسانية والتنموية.

وتتصل هذه المبادرات بالحوار بين الأديان والثقافات، الذي يحضر في مؤسسات ومواقع تتيح اللقاء والتعارف، ومن بينها بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في مجمع واحد.

ويقدم المكان مساحة للتعرف إلى التقاليد الدينية المختلفة، وإقامة الحوارات والأنشطة الثقافية، في إطار يقوم على احترام المعتقدات وإبراز القواسم الإنسانية المشتركة.

كما تستند هذه الجهود إلى وثيقة الأخوّة الإنسانية التي وقعت في أبوظبي عام 2019، وأصبحت مرجعاً للحوار والتعاون بين أتباع الأديان.

وتتجاوز المشاركات الإماراتية حدود الفعاليات المحلية إلى التعاون الدولي، إذ أعلن في يونيو الماضي عن اختيار أبوظبي لاستضافة الجمعية العالمية الحادية عشرة لمنظمة "أديان من أجل السلام" عام 2027، للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.