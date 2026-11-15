تسعة مرشحين يتنافسون على رئاسة غامبيا

بانجول في 15 نوفمبر /وام/ يتنافس تسعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع في غامبيا، بينهم الرئيس أداما بارو ومرشح يدعمه الرئيس السابق يحيى جامع.

وسجّل أربعة مرشحين إضافيين أسماءهم منذ الخميس، حين أعلنت اللجنة الانتخابية أن خمسة مرشحين، بينهم بارو، سيخوضون الانتخابات المقرّرة في 5 ديسمبر المقبل.

وتضمّ القائمة زعيم المعارضة الرئيسي أوسينو داربو والمرشح طالب أحمد بنسودة الذي يحظى بشعبية في أوساط الشباب وكان حتى الأسبوع الماضي رئيس بلدية إحدى كبرى ضواحي العاصمة بانجول ، ومن بين المرشحين الأربعة الذين انضموا إلى السباق النائب ألمامي جيبا، ممثل حركة "لا للتحالف"، الذي يحظى بدعم جامع.