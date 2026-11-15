البرازيل تسجّل أول وفاة بمرض "إمبوكس" في 2026

ساو باولو في 15 نوفمبر /وام/ سجّلت البرازيل أول وفاة بمرض "إمبوكس" في العام 2026، فيما ترى السلطات أن الزيادة في عدد الإصابات لا ترقى إلى مستوى التفشّي، بحسب معهد للصحة العامة.

وأحصت البرازيل 1009 إصابات مؤكّدة بالفيروس هذا العام، وفق تقرير نشره الجمعة معهد "فيوكروز" التابع لوزارة الصحة.

وسُجّلت الوفاة في ريو دي جانيرو، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بين سبتمبرالماضي ونوفمبر الجاري ضعف العدد المسجّل خلال بقية العام.

وينجم "إمبوكس" عن فيروس من عائلة فيروس الجدري، ويسبّب حمّى وآلاما عضلية وآفات جلدية كبيرة تشبه الدمامل، وقد يؤدّي إلى الوفاة، ويمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وكذلك بين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق.

وفي العامين 2022 و2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إمبوكس يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بسبب سرعة انتشاره في بعض البلدان.