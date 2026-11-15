أسعار الديزل في أمريكا تهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

نيويورك في 15 نوفمبر /وام/ انخفض متوسط أسعار ⁠الديزل في الولايات المتحدة إلى ما دون ستة دولارات للجالون السبت، بعد شهرين من بقائه فوق هذا المستوى، متراجعا عن مستويات مرتفعة مع انحسار التوتر الجيوسياسي وضعف الطلب الموسمي بما خفف الضغوط على أسواق الوقود.

وبلغ متوسط سعر ‌التجزئة للديزل على ⁠المستوى الوطني 5.998 دولار للجالون يوم السبت، وفقا لخدمة "جاز بادي" لتتبع أسعار ‌الوقود. وكان قد ارتفع إلى 5.820 دولار للجالون في الثالث من سبتمبر ⁠الماضي، متجاوزا الرقم المسجل عام 2022، وتجاوز سعر ⁠الديزل ستة دولارات للجالون في العاشر من سبتمبر ، وسجل 6.519 دولار في 22 ⁠سبتمبر .

وتسهم عوامل موسمية وانخفاض أسعار النفط الخام، التي ترتبط بها أسعار الديزل ارتباطا وثيقا، الآن ​في خفض الأسعار. ‌وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18.5 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.