عائدات القطاع السياحي في تونس تتجاوز ملياري دولار بنهاية أكتوبر

تونس في 15 نوفمبر /وام/ تجاوزت عائدات القطاع السياحي التونسي ملياري دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مُسجلة بذلك تطورا بنسبة 3.4% بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات عرضها وزير السياحة التونسي سفيان تقية، اليوم، أمام برلمان بلاده.

وقال الوزير التونسي، في كلمة خلال جلسة عامة مُشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب "البرلمان"، وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم "غرفة برلمانية ثانية"، خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة السياحة من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2027، إن عائدات القطاع السياحي بلغت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، 7.152 مليار دينار (2.384 مليار دولار)، لافتا إلى أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة تجاوز عتبة 9 ملايين سائح.

وأرجع الوزير هذه الأرقام إلى التطور الذي طرأ على عدد من الأسواق السياحية، منها السوق الأوروبية التي تطورت بنسبة 64.8% من إجمالي العائدات السياحية لتونس، إضافة إلى عائدات السوق الروسية التي ارتفعت بنسبة 83%.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس الوزن الاقتصادي للقطاع ودوره في دعم المؤسسات السياحية، لافتا إلى أن التوجه المستقبلي للسياحة في تونس "لن يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من السياح بل يشمل أيضا تحسين المردودية الاقتصادية واستقطاب زوار ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة، بما يرفع القيمة المضافة وتعزيز مداخيل المؤسسات السياحية ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني".

-خلا-