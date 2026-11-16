إعلان حالة الطوارئ في 65 بلدية في شمال شرق البرازيل جراء الجفاف

برازيليا في 16 نوفمبر / وام / أعلنت ولاية سيارا، الواقعة شمال شرق البرازيل، حالة الطوارئ في 65 بلدية لمدة 180 يوما، وذلك على خلفية موجة الجفاف التي باتت تهدد إمدادات السكان بالمياه فيما تشهد مناطق أخرى من أمريكا الجنوبية وضعا معاكسا حيث تسببت التساقطات المطرية الغزيرة في فيضانات في الإكوادور والأرجنتين والبيرو.

وبموجب مرسوم لولاية سيارا البرازيل ونقلته وسائل الإعلام تقرر تعزيز مراقبة الموارد المائية، وحصر شبكات التزويد ذات الأولوية، فضلا عن الترخيص بتنفيذ أشغال استعجالية، وذلك استجابة لتأثيرات ظاهرة "النينيو" على معدلات التساقطات المطرية.

وكانت السلطات قد توقعت تسجيل تساقطات مطرية دون المعدلات المعتادة في أجزاء من شمال شرق البلاد إلى غاية يناير 2027، مقابل احتمال تجاوزها للمعدل المتوسط في المناطق الجنوبية.

-خلا-