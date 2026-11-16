"أبوظبي للتراث" تستعرض إصداراتها في معرض الكويت الدولي للكتاب

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ تشارك هيئة أبوظبي للتراث في الدورة التاسعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الجاري، تحت شعار "نقرأ… ونرتقي"، بـ 219 إصداراً متنوعاً في مجالات الشعر الفصيح والنبطي والدراسات الأدبية والتراثية والتاريخية، وذلك في إطار جهودها للتعريف بالموروث الثقافي الإماراتي والعربي، وتعزيز حضور إصداراتها في المحافل الثقافية الخليجية والعربية.

وتهدف المشاركة إلى توسيع انتشار إصدارات الهيئة وإتاحتها لجمهور أوسع من القراء والباحثين، وإبراز دورها في توثيق الشعر والموروث الثقافي ونشره، وتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة به، إلى جانب مد جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع جمهور الكتاب في دولة الكويت، ومواكبة الحراك الثقافي الخليجي والعربي.

وقال عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، إن مشاركة الهيئة في معرض الكويت الدولي للكتاب تكتسب أهمية خاصة لما تتمتع به الكويت من حضور ثقافي وأدبي بارز في المنطقة، وما يوفره المعرض من فرصة للتواصل المباشر مع القراء والباحثين والمهتمين بالشعر والتراث، والتعريف بالإصدارات التي توثق جوانب من الموروث الشعري والثقافي الإماراتي والعربي.

وأوضح أن الهيئة تحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم إصدارات تعكس ثراء التجربة الشعرية الإماراتية، وتسلط الضوء على تاريخ الشعر النبطي وأعلامه ودراساته، إلى جانب التعريف بالتجارب الإبداعية التي برزت من خلال برامج الهيئة، ومنها "شاعر المليون" و"أمير الشعراء"، بما يسهم في توسيع دائرة انتشار هذه التجارب، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها مجموعة من الإصدارات الحديثة، من أبرزها «ديوان السديري بن قنون العامري»، جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي، وديوان «ظبي يهذّب صيّاده» للشاعر عبدالواحد عمران، والطبعة الثانية المنقحة من «ملخص أوزان الشعر النبطي وتفعيلاتها» للدكتور غسان الحسن، إضافة إلى الجزء الرابع من «موسوعة أعلام الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة» للدكتور راشد أحمد المزروعي، والطبعة الثانية من الجزء الثاني من «الأغنية الإماراتية.. نشأتها وتطورها» لمؤيد الشيباني، الذي يحمل عنوان "رحلة ما بعد التأسيس".

كما تضم قائمة الإصدارات المشاركة مؤلفات في مجالات التاريخ والحضارة، والتراث البحري والشعبي، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، والأدب والنقد، والشعر والسير والتراجم، من بينها «الدور الحضاري لتجار اللؤلؤ في الإمارات» لحليمة النقبي، و«السنع: قيم وعادات المجتمع الإماراتي» لمحمد فاتح زغل وفاطمة مسعود المنصوري، إلى جانب دراسات تتناول التراث الثقافي غير المادي وتاريخ الإمارات والخليج العربي، بما يعكس تنوع المحتوى المعرفي الذي تقدمه الهيئة وحرصها على إتاحة مصادر معرفية تسهم في حفظ التراث وتوثيقه ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في المعرض امتداداً لجهودها في نشر المعرفة التراثية وتعزيز حضور الموروث الإماراتي والعربي في الفعاليات الثقافية الإقليمية، حيث تستقبل زوار المعرض في جناحها للاطلاع على إصداراتها والتعرف إلى محتواها الثقافي والمعرفي.