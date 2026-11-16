الاتحاد الدولي للسيارات: رالي أبوظبي الصحراوي محطة تاريخية تُتوّج أبطال العالم للراليات

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ أكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "FIA"، أن النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، ستشكل محطة تاريخية في مسيرة الحدث بإقامته للمرة الأولى كجولة ختامية لبطولة العالم للراليات الصحراوية، حيث سيتم حسم ألقاب السائقين والملاحين والمصنعين.

وقال ابن سليّم، مؤسس رالي أبوظبي الصحراوي عام 1991، إن الرالي رسخ مكانته على مدى أكثر من ثلاثة عقود كأحد أبرز وأصعب الراليات الصحراوية في العالم، مؤكداً أن استضافة الإمارات للجولة الختامية من البطولة العالمية تعكس المكانة التي وصلت إليها الدولة على خريطة رياضة المحركات.

وأضاف أن الرالي، الذي تشرف على تنظيمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، النادي العضو في الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام انطلاقاً وختاماً في مدينة العين، يواصل تقديم تحديات فنية كبيرة للمشاركين عبر واحدة من أصعب البيئات الصحراوية في العالم.

وأشار إلى أن الرالي يمثل امتداداً لمسيرة تطوير رياضة الراليات الصحراوية، موضحاً أنه عند إطلاق الحدث عام 1991 كان الهدف إدراجه ضمن بطولات الاتحاد الدولي للسيارات، وهو ما تحقق بعد عامين، فيما شكّل إطلاق بطولة العالم للراليات الصحراوية عام 2022 مرحلة جديدة أسهمت في الارتقاء بهذه الرياضة على المستوى الدولي.

وأكد ابن سليّم أن رالي أبوظبي الصحراوي أسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة السيارات، مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة جاء بفضل الاستثمارات طويلة الأمد والدعم المستمر، إلى جانب التعاون بين منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والشركاء الحكوميين والمنظمين والمتطوعين.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات يواصل العمل على تطوير الرياضة وتهيئة الفرص أمام الجيل الجديد من السائقين والمسؤولين والمشجعين، مؤكداً أن الإمارات تؤدي دوراً محورياً في مستقبل رياضة المحركات.

وتشهد الجولة الختامية منافسة قوية على لقب بطولة السائقين، حيث يتصدر الإسباني سيث كينتيرو، سائق فريق تويوتا غازو ريسينغ، الترتيب العام برصيد 135 نقطة، متقدماً على الفرنسي سيباستيان لوب برصيد 121 نقطة، والقطري ناصر صالح العطية برصيد 115 نقطة، مع بقاء 30 نقطة متاحة للفائز برالي أبوظبي الصحراوي.

وفي بطولة الملاحين، يتصدر أندرو شورت الترتيب برصيد 135 نقطة، يليه إدوارد بولانجيه بـ121 نقطة، ثم فابيان لوركان بـ115 نقطة، فيما يتصدر فريق داسيا ساندرايدرز بطولة المصنعين برصيد 372 نقطة، أمام فريق تويوتا غازو ريسينغ بـ325 نقطة، بينما يحتل فريق فورد ريسينغ المركز الثالث برصيد 232 نقطة.