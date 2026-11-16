جمعية الإمارات للفلك ترصد عنقود الثريا - M45

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ رصدت جمعية الإمارات للفلك، أمس الأول، عنقود الثريا - M45 الذي يعتبر أشهر عنقود نجمي في السماء عرفه القدماء وميزوه عن غيره، فيما أولاه العرب أهمية خاصة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الصورة، التي التقطتها عدسة المصور الفلكي تميم التميمي عضو الجمعية، أظهرت تفاصيل هذا العنقود النجمي الذي يشاهد بالعين المجردة كسحابة خفيفة تتخللها سبعة أنجم، وهو في الحقيقة عنقود نجمي مفتوح أي مجموعة من النجوم وُلدت معاً من السحابة نفسها وما زالت تتحرك معاً في الفضاء ويحتوي على أكثر من 1000 نجم لكن بالعين المجردة لا يُرى منه إلا ستة أو سبعة نجوم فقط، وسمته العرب الثريا وسماه الغرب الأخوات السبع.

وأوضح الجروان أن عمر العنقود صغير بالنسبة إلى أعمار النجوم لذلك هو "فتي"، نجومه زرقاء وساخنة وشديدة اللمعان تحيط به سحابة من الغبار الأزرق الجميل، ويبعد عن الأرض حوالي 444 سنة ضوئية، ويقع في كوكبة "الثور"، وخلال نوفمبر يشاهد بعد غروب الشمس باتجاه الشمال الشرقي.

وأشار إلى أن هذه الأيام هي أفضل وقت في السنة لرؤيته، فخلال النصف الثاني من نوفمبر يطلع من جهة الشرق بعد غروب الشمس بساعة ويبقى مرتفعاً في السماء طوال الليل ويتوسط السماء مع منتصف الليل، ويمكن رؤيته بوضوح تام بالعين المجردة في مكان مظلم بعيد عن أضواء المدينة.