ملك بلجيكا يمنح "دي ويفر" أسبوعاً إضافياً لتسوية الخلافات حول موازنة البلاد

بروكسل في 16نوفمبر/ وام / منح الملك فيليب ملك بلجيكا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مهلة إضافية مدتها أسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن الموازنة الاتحادية، وتجنب أزمة سياسية ومالية محتملة، بعد تعثر المحادثات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وأعلن القصر الملكي البلجيكي اليوم (الاثنين) أن ملك بلجيكا طلب من رئيس الوزراء مواصلة المشاورات للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، تفادياً لأزمة سياسية ومالية قد تلحق أضراراً بالبلاد، على أن يقدم دي ويفر تقريراً جديداً للملك يوم 23 نوفمبر.

كانت المفاوضات قد انهارت مساء (الأحد)، بعدما عجزت الأحزاب الائتلافية عن التوصل إلى توافق بشأن المقترحات المالية، في ظل استمرار الخلافات حول توزيع الأعباء والإجراءات المطلوبة لتحقيق التوازن في الموازنة.

ولم يقدم رئيس الوزراء استقالته خلال لقائه ملك بلجيكا، فيما لا تزال الحكومة قائمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات خلال الأسبوع المقبل.