نيويورك في 17 نوفمبر/وام/ ارتفع الدولار الأمريكي الاثنين ، إلى أعلى مستوى له مقابل سلة عملات رئيسية منذ أبريل نيسان 2025.

وأسهمت بيانات التضخم المرتفعة الأسبوع الماضي، إلى جانب توقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على مزيد من رفع أسعار

الفائدة، في تعزيز قيمة الدولار خلال الجلسات القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 103.50 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل ‌2025، بينما انخفض ⁠اليورو 0.1% إلى 1.10093 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين ​1.4 بالمئة إلى 64110 دولارات، لتظل في وضع هش بعد موجة هبوط استمرت ⁠ثلاثة أيام، دفعت بأكبر أصل رقمي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في مطلع الأسبوع.