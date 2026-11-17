جاكرتا في 17 نوفمبر/ وام/ ثار بركان جبل «دوكونو» في جزيرة هالماهيرا شرقي إندونيسيا، مطلقاً عموداً من الرماد البركاني ارتفع 300 متر فوق قمته.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإندونيسية عن مركز رصد البراكين أن الثوران استمر 44.91 ثانية، فيما أظهرت المراقبة البصرية تصاعد سحب كثيفة من الرماد الأبيض والرمادي إلى ارتفاع تراوح بين 900 و1000 متر فوق حافة الفوهة.

كما سجلت أجهزة الرصد الزلزالي سبع هزات منخفضة التردد وثلاث هزات تكتونية بعيدة.

وأكد المركز بقاء البركان عند المستوى الثاني «تحذيري»، داعياً السكان والزوار والسياح إلى تجنب أي أنشطة، بما في ذلك تسلق الجبال، ضمن نطاق أربعة كيلومترات من فوهة «مالوبانغ واريرانغ».

وكان ثوران البركان في الثامن من مايو الماضي قد أدى إلى مصرع ثلاثة متسلقين وفقدان عشرة آخرين.