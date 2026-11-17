لندن في 17 نوفمبر/ وام/ انخفضت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 4% في مستهل تداولات الأسبوع، لتبلغ 998 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقاً لبيانات بورصة «آيس» في لندن.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز تسليم ديسمبر، بحسب مؤشر «تي تي إف» الهولندي، إلى 998.2 دولار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1039.2 دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاع شهدتها الأسعار مؤخراً بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، بدأ الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة بمخزونات غاز بلغت 74.56% حتى الأول من نوفمبر، وسط تحذيرات من إمكانية تراجعها إلى 11% بنهاية الشتاء.