كنشاسا في 17 نوفمبر/ وام/ أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 5568 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 11376 منذ بدء التفشي.

وأوضح المعهد في تقريره اليومي تسجيل 60 إصابة جديدة و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، إن تفشي إيبولا لا يزال خارج السيطرة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إعلان تفشيه، مشيراً إلى تحديات تشمل الهجمات على العاملين الصحيين، وتأخر صرف أجور الموظفين، ونقص الموارد.

وبدأ التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل 2026 بسبب سلالة «بونديبوغيو»، التي لم يُرخّص حتى الآن أي لقاح أو علاج لمكافحتها.