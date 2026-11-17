باريس في 17 نوفمبر/ وام/ حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» وكلية لندن الجامعية من الاعتماد الكامل على نماذج الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات المناخية، مشيرتين إلى احتمال انحرافها عن الحقائق العلمية عند التشكيك في إجاباتها.

وجاء هذا التحذير في تقرير مشترك بعنوان «هل يمكننا الوثوق بالذكاء الاصطناعي في قضايا المناخ؟»، نوقش على هامش مؤتمر «كوب 31» المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضح التقرير أن نماذج الذكاء الاصطناعي تقدم إجابات صحيحة عن 90% من الأسئلة المرتبطة بالمناخ، لكنها قد تتراجع عن الحقائق العلمية الراسخة عندما يعترض المستخدمون على إجاباتها أو يشككون فيها.

وأشار إلى تفاوت أداء هذه النماذج بين اللغات، بسبب اختلاف حجم بيانات التدريب المتاحة، إلى جانب محدودية قدرتها على تحليل المعلومات الجديدة وارتفاع معدلات الأخطاء عند الإجابة باللغات الأقل انتشاراً.

ودعا التقرير صانعي السياسات والقرار إلى توخي الحذر عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في إعداد السياسات المناخية، مؤكداً أنه لا يمكن الاعتماد عليها دائماً لتقديم معلومات متوافقة مع الحقائق العلمية المتعلقة بتغير المناخ.